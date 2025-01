Alessandria –Il provocatorio “Grande Concorso Galimberti – Caga e Scappa!” è nato per denunciare l’inciviltà di alcuni proprietari di cani che non raccolgono i bisogni dei loro animali. Il regolamento del concorso è affisso su alcuni cartelli di Via Galimberti, dove si invita a lasciare i marciapiedi sporchi per vincere l’immaginaria “Cacca d’Oro”.

Foto in alto da “La Pulce”