Roma – Mercoledì la Corte di Cassazione è arrivata alla conclusione giudiziale per la vicenda legata alla tragica morte di Cristian Martinelli, 34 anni, vittima di un’aggressione avvenuta il 14 ottobre del 2022 in stazione a Casale Monferrato. A porla in essere un gruppo di giovani; tra loro anche un minorenne che, giudicato in separata sede (il Tribunale per i Minori) aveva da tempo ottenuto la “messa alla prova”.