Landriano (PV) – Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio verso le due e mezza, una donna di 62 anni alla guida della sua auto è finita contro un camion lungo la strada Provinciale 2. Per lei non c’è stato scampo: è morta sul colpo. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che ha raccolto gli elementi del caso per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.