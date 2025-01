Morto per monossido di carbonio, la moglie all’ospedale

Diano Marina (Imperia) – Stanotte alle tre in un appartamento di Via della Meloria dove un uomo è morto intossicato dal monossido di carbonio sprigionato da una stufa a gas. L’allarme di un vicino ha salvato la moglie che comunque è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale. Sul posto le ambulanze e l’auto medica del 118. Per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare mentre la donna è stata intubata e trasferita d’urgenza in ospedale. Anche uno dei soccorritori si è sentito male dopo essere entrato nell’appartamento ed è stato a sua volta soccorso con terapia d’ossigeno.