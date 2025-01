Alessandria – Stamane verso le sette, a causa dell’investimento d’un pedone in Corso Carlo Marx all’incrocio con Via Bonardi, la circolazione veicolare è stata rallentata per circa un’ora onde consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità. Sul posto un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.