Alessandria – Oggi pomeriggio c’è stato un insolito inseguimento a piedi di un mendicante conosciuto in città in quanto chiede la carità in Piazzetta della lega che, ferito a una mano, urlava e correva spaventato. Scattava l’inseguimento da parte degli Agenti della Polizia Municipale che lo fermavano all’imbocco di Via Milano davanti alla Sinagoga. Trasportato al Pronto Soccorso è stato medicato.