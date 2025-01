Ancora un accoltellamento per strada di sera a Genova

Genova – Nella tarda sera di ieri i medici del 118 hanno soccorso un uomo che presentava una ferita da arma da taglio al petto, non troppo distante dal cuore. La segnalazione del ferito è stata fata poco prima delle 23. L’uomo, 40 anni, di origini straniere, vagava in Via Buranella con una copiosa perdita di sangue. Medicato sul posto, è stato poi ricoverato in codice rosso al Pronto Soccorso del Villa Scassi. Sul posto gli agenti della Polizia di Stat che hanno raccolto gli elementi del caso per accertare l’esatta dinamica dei fatti.