Si getta sotto un treno in transito: morto sul colpo

Luni (SP) – Verso mezzogiorno vicino alla stazione ferroviaria di Luni una persona, di cui non si conosce ancora l’identità, s’è gettata sotto un treno ed è morta sul colpo.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che si sono messe al lavoro per ricostruire quanto successo. Sono giunti sul luogo della tragedia anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro di constatare il decesso della vittima. Gli inquirenti, oltre ad ascoltare le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena, hanno la possibilità di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. GRavi ripercussioni sul traffico ferroviario al confine tra Liguria e Toscana. Sono stati molti i treni regionali, Intercity e ad Alta Velocità che hanno accumulato ritardi.