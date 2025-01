Calcio Serie B – Grande partita dello Spezia che batte il Sassuolo primo della classe

La Spezia (Spezia – Sassuolo 2-1) – Lo Spezia vince lo scontro nobile della 23a giornata di serie B superando in casa per 2-1 il Sassuolo capolista. Grande merito all’intuizione di Luca D’Angelo che ridisegna la sua squadra schierando Vignali in un ruolo inedito di mezz’ala offensiva. Proprio Vignali apre le marcature entrando in area sulla destra e calciando con forza alle spalle di Moldovan. Al 23’ viene espulso l’allenatore degli ospiti Fabio Grosso, per un’invasione di campo ma il Sassuolo trova il pareggio al 35’ quando Mulattieri sfrutta l’assist di Laurienté. Al 75’ arriva il gol partita dei liguri: Kouda pesca Vignali, che firma la sua doppietta personale con un diagonale di destro. Lo Spezia sale a 45 punti, a -2 dal Pisa. La squadra di Inzaghi, vincendo domenica in casa con la Salernitana, può tornare a -2 dal Sassuolo che resta a 52 punti in testa alla classifica.

Spezia – Sassuolo 2-1

Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia (68′ Cassata), Bandinelli, S. Esposito, Vignali, Reca, Di Serio (68′ Kouda), P. Esposito. Allenatore: D’Angelo.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Boloca (46′ Obiang), Lipani (66′ Moro), Thorstvedt; Berardi, Mulattieri (66′ Volpato) Laurientè (66′ Pierini). Allenatore: Grosso.

Gol: 8′ e 75′ Vignali (Sp), 35′ Mulattieri (Sa).

Arbitro: Piccinini di Forlì.