Ovada (AL) – Stamane verso le dieci un uomo di 58 anni è stato investito da un’auto mentre camminava in Lung’Orba Giuseppe Mazzini. Sul posto un’ambulanza el 118 che ha provveduto a ricoverarlo al Pronto Soccorso di Alessandria in codice rosso. È intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.