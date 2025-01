Zubiena (BI) – Ieri pomeriggio un uomo di 50 anni è stato travolto da un albero che stava tagliando nei boschi di Zubiena. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e ricoverato in ospedale a Ponderano.