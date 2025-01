Pallavolo Femminile Serie C – Gulliver Novi vince la Coppa Piemonte

Alessandria – Con un doppio trionfo in Coppa Piemonte – una doppietta eccezionale in C – ottenuto da due squadre alessandrine che, in finale, hanno la meglio rispettivamente su Montalto Dora e Volley San Paolo.

Capolavoro di Gulliver Novi nel femminile: dopo la battaglia in semifinale con Zs Ch Valenza, risolta solo 15/13 al tiebreak, le ragazze di Salvatore Quagliozzi hanno battuto la grande favorita, Montalto Dora, che aveva avuto strada comoda a spese di Finimpianti Rivarolo.