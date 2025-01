Alessandria – Nella Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, diretta dal dottor Andrea Audo (nella foto), è stato realizzato un nuovo ambulatorio per curare le aritmie. Si occuperà di valutare i pazienti affetti da fibrillazione atriale, offrendo trattamenti chirurgici innovativi. Saranno offerte inoltre soluzioni per i pazienti intolleranti alla terapia anticoagulante, spesso necessaria per prevenire la formazione di trombi.