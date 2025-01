Trovato feto morto sul balcone

Milano – Stanotte una sedicenne ha partorito in casa un maschietto, in un centro dell’hinterland milanese. Il corpicino è stato trovato in un secchio sul balcone dell’appartamento d’un palazzo Aler in cui vive, avvolto da un asciugamano. Sono stati gli operatori del 118 intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri a scoprirlo. La segnalazione è partita dai vicini di casa che hanno sentito le grida di aiuto della ragazza, nata in Italia da una famiglia di origini balcaniche, che si trovava in casa con la madre. Della vicenda è stata informata la Procura di Monza, che disporrà l’autopsia per stabilire se si sia trattato di un aborto e se il piccolo fosse già morto al momento del parto. Le indagini sono affidate ai Carabinieri. Al momento del parto in casa c’erano solo madre e figlia, mentre il padre e il fratello erano fuori.