Calcio Serie A – Il Monza ringrazia: il Verona ha fatto tutto da solo e perde

Monza (Monza – H. Verona 0-1) – Verona trova una vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione. I Gialloblù passano in vantaggio al 13′ con un tragicomico autogol di Lekovic, che mette in porta un cross dalla destra di Serdar. Il gol che decide la partita arriva in modo immediato, poi nella ripresa il nuovo acquisto Niasse, entrato proprio al posto di Serdar, si divora il possibile raddoppio. Poco dopo, si farà male anche Turati, che lascerà il posto a Pizzignacco. I Gialloblù non la chiudono, ma i brianzoli sprecano su calcio d’angolo con Dany Mota e si resta 1-0. L’Hellas sale a 23 punti e ritrova la vittoria, Bocchetti e il Monza sempre più giù: la salvezza è ben più di un’utopia in questo momento della stagione.

Monza – H. Verona 0-1

Monza (3-4-2-1): 30 Turati (67′ Pizzignacco); 4 Izzo, 3 Lekovic, 22 Palacios (82′ Maric); 13 Pereira,8 Urbanski, 12 Sensi (58′ Castrovilli), 77 Kyriakopoulos (58′ Martins); 84 Ciurria, 80 Vignato (82′ Petagna); 47 Mota. In panchina. Mazza, Carboni, Brorsson, Colombo, Forson, Peragna, Martin. All Bocchetti.

H. Verona (3-4-1-2): 1 Montipò; 87 Ghilardi, 42 Coppola, 4 Danliuc; 12 Bradaric (82′ Lazovic), 6 Belayhane, 25 Serdar (46′ Niesse), 38 Tchatchoua; 31 Suslov; Sarr, 35 (73′ Livramento) Mosquera (83′ Dawidowicz). In panchina: Berardi, Perilli, Corradi, Okou, Oyegoke, Kastanos, Silva, Cissè, Ajayi, Lambourde. All. Zanetti.

Gol: Lekovic (autogol).

Arbitro: Massa.