Calcio Serie A – Tra Parma e Lecce gli ospiti sbagliano di meno e vincono

Parma (Parma- Lecce 1-3) – La 23a giornata della Serie A è un sogno a occhi aperti per il Lecce che vince lo scontro diretto contro il Parma. I Giallorossi espugnano il Tardini con un nettissimo 3-1, portandosi a più tre sulla zona retrocessione e sui Ducali stessi. Due gli assoluti protagonisti della sfida, ovvero Nikola Krstovic e Santiago Pierotti: il montenegrino pareggia la rete di Valeri (su rigore) e serve entrambi gli assist per la doppietta dell’argentino. Al 33′ ecco il primo episodio decisivo, che fa esultare il Parma: mani di Baschirotto ed è rigore, Valeri firma l’1-0. Passano tre minuti e il Lecce pareggia con una magia di Krstovic, che corregge in volo il suo movimento e colpisce di testa alle spalle di Suzuki: è 1-1 al 36′. Mihaila si fa male dopo aver sfiorato il vantaggio del Parma e lascia il posto a Bonny, mentre nella ripresa ecco Camara e un 4-4-2 per Pecchia. I Ducali spingono, sbagliano con Cancellieri ed escono progressivamente dal match commettendo i consueti errori difensivi. La svolta arriva al 64′, quando un filtrante di Krstovic taglia la difesa: Pierotti si trova a tu per tu con Suzuki e non sbaglia. Pecchia schiera le quattro punte, rischia sull’errore di Helgason e sulla chance per Tete Morente e si rammarica all’88’: Valeri sbaglia il potenziale pari. Gol sbagliato e gol subito, perché al 93′ Krstovic ispira ancora: Pierotti firma così la sua doppietta. I giallorossi vincono 3-1, salgono a 23 punti e volano a +3 sulle terzultime: Verona e Parma devono inseguire, coi ducali che perdono ancora in rimonta.

Parma- Lecce 1-3

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti (24’at Hainaut), Valeri; Keita (24’st Almqvist), Sohm; Cancellieri (32’st Ondrejka), Haj (1’st Camara), Mihaila (44’st Bonny); Djuric. In panchina: Corvi, Moretta, Balogh, Estevez, Bernabè, Lovik, Trabucchi, Plicco. All. Pecchia.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Ramadani (10’st Coulibaly), Pierret; Pierotti, Krstovic, Karlsson. In panchina: Frucht, Samooja, Rebic, Dorgu, Veiga, Burnete, Gabriel, Kaba. All. Giampaolo.

Gol: 33′ Valeri rig, 36′ Krstovic; st 19′, 48′ Pierotti.

Arbitro: Sozza.

