Calcio Serie B – Lo Spezia “gestisce” la partita e vince

Cittadella (Cittadella – Spezia 0-2) – Vittoria netta, con un primo tempo di forza e un secondo più di controllo, per lo Spezia corsaro a Cittadella. Soprattutto per rimanere in corsa per la promozione in Serie A. I gol portano la firma di Vignali, al terzo consecutivo e del difensore di casa Carissoni (che infila il proprio compagno). In attesa della gara di domani, intanto la Cremonese (che dovrà sfidare la Salernitana) va a -11.

Cittadella – Spezia 0-2

Cittadella (3-5-1-1): 78 Maniero; 2 Salvi, 13Capradossi, 24 Carissoni; 19 D’Alessio,8 Amatucci, 5 Casolari, 17 Tronchin, 32 Masciangelo; 16 Vita; 31 Okwonkwo, In panchina; Cardinali, Piccinini, Matino, Cecchetto, Rizza, Tessiore, Voltan, Desogus, Sanogo, Pandolfi, Rabbi. All Dal Canto.

Spezia (3-5-2): 23 Chichizola; 37 Mateju, 55 Hristov, 2 Wisniewski; 13 Reca, 25 Bandinelli, 5 Esposito, 7 Elia, 32 Vignali; 17 Colak, 20 Di Serio. In panchina Gori, Moscardi, Bertola, Giorgeschi, Candelari, Kouda, Cassata, Degli Innocenti, Lapadula, Falcinelli. All D’Angelo.

Gol: 20’pt Vignali, 33′ Carissoni (autogol).

Arbitro: Ayroldi.