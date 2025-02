Calcio Serie C – Il Lecco non ne azzecca una e perde

Arzignano Valchiampo (Arzignano V – Lecco 2-0) – Un’altra sconfitta pesantissima, perchè quasi regalata: il Lecco sbaglia un rigore, non sfrutta l’uomo in più, concede un’espulsione ingenua e commette errori per spalancare la porta dell’Arzignano. Volpi sceglie un centrocampo poco fisico e sulla carta dinamico con Frigerio e Di Gesù accanto a Marino. Al 23′ Martic per anticipare Minesso rischia un clamoroso autogol. Dal corner la sblocca Milillo che sfrutta la spizzata di un compagno sul bel cross di Bordo. Nel secondo tempo èall’85’ l’azione che chiude i conti: con la palla persa da Di Dio, Jallow salta secco Marrone e si invola a tu per tu con Furlan e fa 2-0.

Arzignano Valchiampo (3-4-2-1): 1 Boseggia; 26 Boccia (87′ Shiba), 32 Boffelli, 57 Milillo; 4 Rossoni, 5 Bordo, 6 Lakti (83′ Bernardi), 13 Cariolato; 11 Benedetti (75′ Brevi), 18 Minesso; 10 Lunghi (75′ Jallow). In panchina: Manfrin, Zanella, De Zen, Rossi, Toniolo, Verduci, Menabo, Jallow, Mattioli. All. Bianchini.

Lecco (4-4-2): 1 Furlan; 80 Kritta, 16 Ferrini (77′ Cavallini), 4 Marrone, 37 Martic; 8 Di Gesu (46′ Di Dio), 26 Frigerio, 28 Marino, 7 Grassini (46 Attys); 11 Galeandro, 25 Sipos. (63′ Sene) In panchina: Fall, Domingo, Battistini, Stanga, , Polito , Mendoza, Galli, Di Dio. All.Volpe.

Gol: pt 24′ Milillo, 86′ Jallow.

Arbitro: Angelillo.

Espulsi: 60′ Attys.