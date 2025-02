Calcio Serie C – Il Milan Futuro tira il fiato e vince

Ferrara (Spal – Milan Futuro 1-2) – Coi gol dei nuovi acquisti Quirini e Magrassi, il Milan Futuro torna alla vittoria dopo tante settimane di digiuno, respirando un po’ in classifica. 1-2 il risultato finale al “Paolo Mazza” di Ferrara, per effetto delle reti di Magrassi al 43esimo e di Quirini al 68esimo, intervallate dal momentaneo pareggio spallino firmato dall’eterno Mirco Antenucci ad inizio ripresa. I ragazzi di Bonera restano terzultimi in classifica, a -5 dalla quota salvezza del Campobasso

Spal: Galeotti C. (Portiere), Calapai L., Bassoli A., Nador S. (dal 37′ st Arena M.), Ntenda J. (dal 27′ st Bruscagin M.), Awua T. (dal 1′ st Antenucci M.), Paghera F., Zammarini R., Spini C., Karlsson O. (dal 19′ st Molina J. I.), Rao E. (dal 19′ st D’Orazio L.). In panchina : Antenucci M., Arena M., Bachini M., Baud Banaga M., Bruscagin M., D’Orazio L., El Kaddouri O., Fiordaliso A., Iglio G., Kane L., Meneghetti M. (Portiere), Molina J. I., Nina C., Zenti A. (Portiere)

Milan U23: Nava L. (Portiere), Minotti G., Camporese M., Coubis A., Quirini E., Malaspina M., Stalmach D. (dal 12′ st Sia D.), D’Alessio L., Sandri M., Ianesi S., Magrassi A.In panchina : Alesi G., Bozzolan A., Dutu M., Fall M., Hodzic D., Omoregbe B., Pittarella M. (Portiere), Sia D., Turco N., Vos S.

Gol: al 3′ st Antenucci M. (Spal) al 43′ pt Magrassi A. (Milan U23), al 16′ st Quirini E. (Milan U23) .

Ammoniti: al 28′ pt Awua T. (Spal), al 42′ pt Rao E. (Spal), al 15′ st Nador S. (Spal), al 36′ st Molina J. I. (Spal) al 6′ st Stalmach D. (Milan U23), al 20′ st Sandri M. (Milan U23).