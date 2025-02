Calcio Serie C – Tre tiri in porta, tre gol

Busto Arsizio (Pro Patria – Albinoleffe 1-2) – In una partita da tre tiri in porta totali, senza cinismo non la sfanghi. I playoff sono la dimensione attuale dell’AlbinoLeffe, tornato al successo in casa della pericolantissima Pro Patria per la decina piena di bottini pieni di cui ben sette corsari. Tutto il plot nella ripresa. Munari cade in trappola sul dribbling a rientrare di Rocco dal vertice destro ed è rigore per andare sotto, ma si rivede Sasà Longo nel tridente dopo tre mesi e Fossati almeno la raddrizza sfruttando da fermo un velo di testa proprio dell’unico vero centrattacco in rosa. Deve pensarci Momo Zoma a insaccare col piattone da centimetro zero attaccato al secondo palo sulle grandi manovre da palla inattiva conquistata da Mustacchio e calciata sempre dall’ex Verona, Hajduk e Cluj, dal piede e dai tempi di gioco cattedratici, anche se permane il dubbio che il gol dell’acciuffo sia il quarto stagionale proprio del cavalli di ritorno. Il mese all Lombardy prosegue con le due domeniche casalinghe di fila con Renate e Feralpisalò per poi chiudersi lunedì 24 a Caravaggio con l’Atalanta Under 23.

Pro Patria – Albinoleffe 1-2

Pro Patria (3-4-1-2): 1 Rovida; 5 Bashii, 98 Coccolo, 13 Alcibiade; 20 Renault (64’st Pitou), 8 Palazzi, 75 Mallamo, 2 Barlocco (Piran 28’st), 10 Nicco; 9 Beretta, 29 Toci. In panchina Pratelli, Reggiori, Cavalli, Vaglica, Mehic, Ferri, Curatolo, Pitou, Citterio, Terrani, Rocco. All Colombo.

Albinoleffe (5-3-2): 22 Marietta; 20 Ambrosini,30 Baroni, 6 Boloca, 33 Borghini, 16 Gusu; 15 Astrologo, 14 Fossati, 18 Parlati; 27 Munari (43’st Longo) 10 Zoma. in panchina: Bonfanti, Facchetti, Zambelli, Evangelisti, Bosia, Freri, Giannini, Mustacchio, Zanini, Agostinelli, Ricordi. All. Lopez.

Gol: st 23′ Alcibiade, 29′ Fossati, 36′ Zoma.

Arbitro: Migliorini.