Fanno saltare in aria il bancomat, dei ladri nessuna traccia, i Carabinieri indagano

Felizzano (AL) – All’alba di oggi, verso le cinque, gli abitanti di Felizzano si sono svegliati a causa delle esplosioni dinamitarde con cui alcuni malviventi hanno fatto saltare per aria lo sportello bancomat in via Vittorio Veneto della banca Bpm. Subito sono stati chiamati i Carabinieri che in pochi minuti si sono portati sul posto ma dei rapinatori neppure l’ombra in quanto erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Gli uomini della Benemerita stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire la dinamica della rapina anche avvalendosi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Sul posto sono anche i Vigili del Fuoco per la verifica dei danni.