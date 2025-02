Pallacanestro Serie B Interr. – Con mezza squadra in infermeria il Gulliver Derthona prevale sul College Basketball di Borgomanero

Tortona (Gulliver Derthona – College Basketball 79-68) – Nonostante le importanti assenze, il Gulliver Derthona esce vittorioso dalla sfida contro il College Borgomanero, nell’ultima giornata del campionato di Serie B Interregionale. La squadra allenata da coach Ansaloni termina la prima fase con 20 punti (10 vittorie, 12 sconfitte) in attesa dei risultati delle altre squadre per conoscere le avversarie della seconda fase. Ottima prestazione di Josovic , autore di una doppia doppia con 17 punti e altrettanti rimabalzi Inizio di partita in netto equilibrio, nella sfida andata in scena al Pala Camagna di Tortona, con entrambe le squadre determinate a non concedere tiri semplici agli avversari e lasciar prendere il controllo del match.

Gulliver Derthona – College Basketball 79-68 (21-21/47-47/67-60)

Gulliver Derthona: Fonio Fracchia, Fogliato, Lisini, Farias, Albertinazzi, Borasi, Korlatovic,Brizzi, Di Meo, Bresciani, Josovic, Cissè. Coach: Ansaloni.

College Basketball: Oliveri, Giustina, Broggi, Benzoni, Asani, Piccirilli, Gaiola, D’Amelio, Bazan, Osasuyi, Rupil. Coach: Di Cerbo.