Calcio Serie B – Un cinico Südtirol batte una generosa ma inconcludente Reggiana

Bolzano (Südtirol – Reggiana 2–0) – La Reggiana esce sconfitta dallo stadio Druso, battuta 2-0 da un Südtirol cinico e concreto. I Granata pagano a caro prezzo l’imprecisione sotto porta e due disattenzioni difensive che permettono ai padroni di casa di trovare i gol decisivi. Dopo una prima frazione chiusa in svantaggio per la rete di Pyythiä, la squadra di Viali ha l’opportunità per rimettere in equilibrio il match con Sersanti, ma il centrocampista si fa ipnotizzare da Adamonis. Pochi minuti dopo arriva la punizione definitiva, con Pietrangeli che sigla il raddoppio, complice un’incertezza di Bardi. La Reggiana avrebbe anche trovato la rete della bandiera con Girma al 91′, ma l’ennesimo Var sfavorevole l’ha annullata.

Südtirol – Reggiana 2–0

Südtirol (3-5-2): Adamonis; Veseli (Kofler al 85′), Pietrangeli, Giorgini; Molina (Mallamo al 85′), Pyyhtiä (El Kaouakibi al 67′), Praszelik, Casiraghi (Martini al 76′), S. Davi; Merkaj (Rover al 76′), Odogw. In panchina: Poluzzi, Lamanna, Arrigoni, Gori, F. Davi, Belardinelli, Ceppitelli. Allenatore: Castori.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi (Fiamozzi al 79′), Meroni, Lucchesi, Libutti (Maggio al 67′); Kumi (Vido al 55′), Reinhart, Sersanti; Ignacchiti, Portanova (Girma al 79′); Gondo (Pettinari al 78′). In panchina: Sposito, Sosa, Stulac, Cigarini, Fontanarosa, Urso, Kabashi. Allenatore: Viali.

Gol: Pyyhtiä (S) al 14′, Pietrangeli (S) al 50′.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Ammoniti: Ignacchiti (R) al 26′, Vido (R) al 77′, Maggio (R) al 78′, Martini (S) all’ 81′.