Calcio Serie C – Fra Juve Next Gen e Az Picerno la pratica si chiude nel primo tempo

Picerno (Az Picerno – Juventus 1-1) – La Juventus Next Gen porta via dal campo dell’AZ Picerno un punto molto importante. Succede tutto nel primo tempo: Pietrelli apre le marcature con la rete realizzata al 10′, ma i Bianconeri si fanno riprendere circa un quarto d’ora più tardi dal gol di Energe che fissa il punteggio sul definitivo 1-1.10′ Super gol del neo Bianconero Pietrelli che dalla destra si libera del suo diretto avversario e scaglia un sinistro imparabile. La Juventus Next Gen subito in vantaggio. Pareggio Picerno al 27′: Petito mette in mezzo un pallone perfetto per Energe, che da due passi batte Daffara. È 1-1.

AZ Picerno: Summa, Pagliai, Nicoletti, Energe (17’ pt. Cardoni), Franco, Bernardotto (34’ st. Santarcangelo), Manetta, Petito (27’ st. Esposito), Volpicelli, Guerra (Cap.), Maselli (34’ st. De Ciancio). In panchina: Merelli, Seck, Ragone, Papini, Salvo, Palazzino, Graziani. Allenatore: Francesco Tomei.

Juventus Next Gen: Daffara, Afena-Gyan (20’ st. Semedo), Macca, Mulazzi, Cudrig, Guerra (Cap.), Citi, Gil, Turicchia (39’ st. Villa), Faticanti, Pietrelli (20’ st. Comenencia. In panchina: Radu, Cat Berro, Anghelè, Amaradio, Scaglia, Owusu, Puczka, Turco, Peeters, Papadopoulos. Allenatore: Massimo Brambilla.

Gol: 9’ pt. Pietrelli (J), 27’ pt. Energe (P).

Arbitro: Erminio Cervasi (Arezzo).

Ammoniti: 35’ pt. Maselli (P), 14’ st. Citi (J), 18’ st. Nicoletti (P), 36’ st. Turicchia (J).

Note: 3 st. Rigore parato Afena-Gyan (J).