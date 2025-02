Calcio Serie C – L’Atalanta in dieci si inchina alla Pergolettese

Crema (Pergolettese-Atalanta U23 3-1) – Al Voltini la Pergolettese batte l’Atalanta U23 per 3 a 1. Ospiti in vantaggio al 13’ con un colpo di testa di Del Lungo. Dopo un quarto d’ora occasione d’oro per i Gialloblù per pareggiare ma Albertini, solo davanti al portiere, la manda fuori. Nella ripresa, al 57’, arriva la rete del pareggio con il colpo di testa di Basili. Al 59’ bergamaschi in dieci per l’espulsione, per doppia ammonizione, di Obric. All’80’ Pergolettese in avanti grazie alla rete di Pardel. Dopo quattro minuti Atalanta in nove uomini per l’espulsione, per doppio giallo, di Lonardo. Allo scadere la rete del 3 a 1 definitivo a firma di Tonoli.

Pergolettese-Atalanta U23 3-1

Pergolettese (4-3-3): Abati, Tonoli, Bignami, Stante, Capoferri; Jaouhari (88′ Abubakar), Arini, Careccia; Albertini (71′ Patanè), Parker, Basili (77′ Di Biase). In panchina: Cordaro, Dordoni, Piu, Cerasani, Pietrelli, Schiavini, Olivieri, Anelli. Allenatore: Giacomo Curioni.

Atalanta U 23 (3-4-2-1): Pardel; Del Lungo, Navarro, Obrić; Soppy (54′ Ghislandi), Brandon, Panada, Mencaraglia (54′ Muhameti), Bernasconi; Cassa (54′ Vavassori), Alessio (77′ Lonardo), Vlahovic (62′ Berto). In panchina: Bertini, Dajcar, Vavassori, Artesani, Peli. Allenatore: Francesco Modesto.

Gol: 13′ Del Lungo (A), 57′ Basili (P), 79′ Parker (P), 93’ Tonoli (P).

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.