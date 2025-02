Calcio Serie C – Partita mediocre vinta meritatamente dal Vicenza

Renate (Renate – Vicenza 0-1) – Vicenza sfrutta pienamente il passo falso del Padovae batte il Renate con un gol in extremis di Leverbe e adesso è a soli tre punti dalla vetta. I Biancorossi rosicchiano sette punti in quattro giornate alla capolista, che adesso guida con appena tre punti di vantaggio sulla squadra di Vecchi. Partita non eccelsa, quella del Vicenza, non nella sua migliore versione, ma capace di restare aggrappato al risultato fino alla fine, sbloccando lo stallo al 95′ con un colpo di testa di Leverbe. La vittoria della Virtus Verona sui rivali biancoscudati mette le ali al Vicenza che riesce a scardinare in pieno recupero la difesa del Renate, improvvisamente solida dopo alcune giornate in cui aveva subito gol a raffica.

Renate – Vicenza 0-1

Renate (3-4-3): Ombra; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Esposito (12′ st Calì), Bonetti (35′ st Di Nolfo), Anghileri; Delcarro, Plescia (20′ st De Leo), Siega (12′ st Mazzaroppi). In panchina: Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Pellizzari, Ziu, Bocalon, Marchetti, Satriano. Allenatore: Foschi.

LR Vicenza (3-4-1-2): Confente; De Col, Leverbe, Laezza; Talarico, Ronaldo (26′ st Carraro), Della Latta (16′ st Zonta), Costa; Della Morte (37′ st Capone); Rolfini (16′ st Rauti), Morra (26′ st Ferrari). In panchina: Massolo, Mocanu, Cuomo, Fantoni, Beghetto, Rossi. Allenatore: Vecchi.

Gol: 49′ st Leverbe (V).

Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo.

Foto: Il Giornale di Vicenza