Calcio Serie C – Sardi tosti, niente da fare per i liguri

Sassari (Torres – Sestri Levante 2-1) – Il coraggio non basta al Sestri Levante per fermare la lanciatissima Torres. In terra sarda i Corsari tengono testa alla terza della classe per tutta la partita ma al 97′ Diakite segna la rete su rigore del 2-1 a favore dei padroni di casa. Come prevedibile sono i sardi a fare la partita e per la prima mezz’ora il Sestri va in apnea e al 30′ Fischnaller segna la rete del vantaggio, meritato. I corsari però non mollano e al 39′ trovano il pari con Durmush che approfitta dell’errore di Idda per battere a rete. Nella ripresa ancora al Fiscnhaller al 60′ va vicino al vantaggio ma il suo tiro finisce fuori di poco, passano sette minuti e Durmunsh avrebbe la palla buona per portare avanti i suoi ma non riesce a trovare l’impatto con la sfera. Nel finale scatta l’assedio della Torres, prima Guiebre non trova la porta per pochissimo, poi al 95′ l’episodio che decide il match, cross in mezzo, Nenci tocca con la mano per l’arbitro è rigore e ammonizione. Diakite si presenta dal dischetto e non sbaglia.

Torres – Sestri Levante 2- 1

Torres. (3-4-2-1): Zaccagno, Idda, Antonelli, Mercadante, Zambataro, Brentan, Giorico ( 35’st Fabriani) Guiebre, Varela, Zamparo (40’st Nanni), Fischnaller. In panchina: Petriccione, Stangoni, Liviero, Masala, Diakite, Casini, Fois. All. Alfonso Greco.

Sestri Levante. (4-4-2): Guadagno, Furno, Pane, Valentini, Brunet, Durmush, Nunziatini, Podda (30’st Podda) , Montebugnoli, Fedele, Primasso (30’st Fusco). In panchina: Sias, Cominetti, Oneto, Goglino, Pavanello, Nenci, Annaloro, Piazza. All. Diego Longo.

Gol: pt 12′ Fischnaller, 38’Durmush, 90’Diakite.

Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa.

Foto: Centotrentuno