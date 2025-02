Donna muore in casa cadendo da una scala

Torino – Stamane poco prima di mezzogiorno, Claudia Udrescu, una donna rumena di 51 anni, ha perso la vita in casa, un alloggio in Via Mattie 14, cadendo dalla scala mentre metteva le tende alla finestra. Secondo i primi accertamenti avrebbe perso l’equilibrio ed è caduta. Il marito ha subito chiamato il 118, ma per la donna non c’è stato più niente da fare: è deceduta mentre arrivavano i soccorsi. Sul posto l’ambulanza del 118 e la Polizia che sta cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. Il corpo è stato successivamente portato via dai necrofori.