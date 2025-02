Pallacanestro Serie A – Troppo forte il Trieste per la Bertram Derthona

Trieste (Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona 86-72) – Al PalaTrieste la Bertram Derthona Tortona incappa nella seconda sconfitta consecutiva in campionato. I padroni di casa della Pallacanestro Trieste infliggono il più largo ko stagionale del torneo ai Bianconeri, costretti per la prima volta a soccombere con una doppia cifra di svantaggio. Finisce 86-72 il match della 18a giornata che era uno scontro diretto per la settima piazza, coi padroni di casa a bissare il successo dell’andata. In casa tortonese c’è anche apprensione per conoscere l’entità dell’infortunio subito da Artur Strautins, accasciatosi a terra tenendosi un ginocchio dopo aver realizzato una schiacciata in contropiede sul finire del terzo periodo.

Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Tortona 86-72 (26-23, 44-35, 61-52)

Trieste: Obljubech, Ross 24, Reyes 12, Deangeli, Uthoff10, Ruzzier 5, Campogrande ne, Candussi, Brown 7, Brooks 2, Johnson 9, Valentine 17. All. Christian.

Tortona: Zerini ne, Vital 9, Kuhse 5, Gorham 14, Candi2, Denegri 6, Strautins 12, Baldasso 5, Kamagate 4, Biligha 4, Severini 3, Weems 8. All. De Raffaele.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Paglialunga di Massafra (TA), Catani di Pescara.

Foto: Derthona Basket