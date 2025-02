Pallavolo Serie B2 Femminile – Preziosa vittoria dell’Alessandria a Milano

Milano (Mtv Guffanti Group – Alessandria Volley 1-3) – Volley l’Acrobatica vince ancora nella 14a giornata del Campionato in Serie B2. Le ragazze di Alessio Bellagotti hanno espugnato il difficile campo della Mtv Guffanti Group Milano per 1 a 3. Volley l’Acrobatica sale così a 38 punti con 13 vittorie e 1 sconfitta (40 set vinti e 12 persi). Le Alessandrine restano a -2 dalla capolista Florens, in testa alla classifica con 40 punti.

Mtv Guffanti Group – Alessandria Volley 1-3 (25-21/16-25/17-25/23-25)

Mtv Guffanti Group: 2 Mariani, 8 Campestrini, 3 Gallizioli, 18 Samba, 1 Chessa, 9 Levis, 11 Scola, 12 Debilio, 15 Mimmo, 4 Fantino, 5 D’Alessandro, 6 Sfacteria, 16 Cappelletto, 7 De Vita, 10 Arioli . All Camerota.

Alessandria Volley: 2 Cassarino, 17 Cattozzo, 9 Marku, 1 Crespi, 4 E.Marku, 5 Scarabottini, 10 Gatti, 6 Mirabelli, 7 Guaschino, 11 Tomasi, 3 Ferrari, 13 Trombin. All. Pelagotti.