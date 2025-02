Professionista aggredito barbaramente mentre percorreva via Brescia con la figlia: aggressore fermato, aggredito ricoverato

Alessandria – Mercoledì verso le due de pomeriggio (ma la notizia è trapelata solo ieri) Marco Sotgiu, un consulente aziendale di Alessandria, è stato aggredito barbaramente da un energumeno di circa 30 anni mentre stava camminando in Via Brescia con la figlia per andare al ristorante. Un mese di prognosi per i traumi riportati. Forse l’aggressore voleva portargli via lo zaino senza riuscirci anche perché . “Dopo vari tentativi sembrava aver desistito da questo intento e ha ripreso nuovamente a colpirmi con dei pugni al volto e alla testa, facendomi cadere” aggiunge. Solo nel momento in cui si è allontanato Sotgiu è riuscito a contattare il 112 e a richiedere l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri che sono riusciti a bloccare l’aggressore che era senza documenti. L’aggressore è stato fermato e portato in caserma mentre l’aggredito è fini al Pronto Soccorso. Ha riportato una frattura alla mano destra, danni alla spalla, al viso e agli arti inferiori, oltre a fratture dentali.