Calcio Promozione – Alessandria con quattro espulsi e quattro gol perde ad Alba

Alba (Albese – Alessandria 4-1) – Sconfitta senza attenuanti per l’FC Alessandria che ad Alba perde nettamente, 4-1, contro un avversario, l’Albese, che si è dimostrato ben più organizzato e cinico mentre i Grigi non hanno scuse: giocatori inconsistenti, errori da principianti e, alla fine, pure due espulsioni, Pellegrini e Grandoni, che la prossima domenica non ci saranno per la sfida interna al Sommariva Perno. In vetta torna il Città di Casale che oggi, al “Palli”, ha battuto 2-0 il San Giacomo Chieri.dopo circa una mezz’ora di nulla di fatto, al 25′ rigore per l’Albese per intervento di Mazzucco su Lazzarin. Dal dischetto va Scoffone che trasforma. Al 22′ raddoppio dell’Albese: sugli sviluppi di una ripartenza, Lopardo è libero di calciare a rete e infilare Menino Al 36′ accorcia l’Alessandria su azione personale di Cesaretti che batte il portiere. Al 37′ terzo gol dell’Albese: palla persa da El Oualid, riprende Cornero e manda nel sette. Al 40′ quarta rete dei padroni di casa: su punizione di Lopardo da destra, Cornero la schiaccia in rete.

Albese – Alessandria 4-1

Albese: Favaro; Ndoj, Lazzarin, Di Stefano, Morone, Boschiero, Cornero, Pirrotta (30’st Gatti), Scoffone (26’st Arione), Lopardo, Manissero. In panchina.: Aloi, Capello, Balocco, Binello, R.De Pasquale, Franza, N.Morone. All.: Tarsitano.

FC Alessandria: Menino; Magné (13’pt Merlo), Mazzucco, Cesaretti; Muratore, Vinces (4’st Massaro), Grandoni, Pellegrini, Ventre (23’st El Oualid); Erbini, Cardellino. in panchina: Canegallo, Straneo, Cirio, Mazzocca, Robbia, Tozzi. All.: Merlo.

Gol: pt 26′ Scoffone (rig); st 22′ Lopardo, 36′ Cesaretti, 37′ e 40’Cornero.

Arbitro: Mollea di Torino.

Ammoniti: Pellegrini, Ndoj, Manissero, Arione per gioco falloso, Pirrotta per comportamento non regolamentare.

Espulsi: Pellegrini (AL) 15’st per somma di ammonizioni, Alberto Merlo (AL) per proteste al 30′ st, Grandoni e Lopardo 90’ (AL).

Corner: 2-2.

Recuperi: 0+5.

Foto Ideawebtv