Calcio Serie A – La Fiorentina batte il Genoa e si rilancia in zona Champions

Fiorentina – Genoa 2-1

Firenze (Fiorentina – Genoa 2-1) –Nella 23a giornata di Serie A la Fiorentina batte il Genoa 2-1 e in attesa del recupero del match con l’Inter si rilancia in zona Champions a quota 39 punti. Al Franchi nel primo tempo Kean (9′) sblocca subito la gara con una magia al volo su una punizione no-look di Mandragora e Gudmundsson (30′) raddoppia di sinistro con la complicità di una deviazione di Vasquez. Nella ripresa poi il Grifone accorcia le misure con un’incornata di De Winter (55′), ma la Viola serra le linee con i cambi e porta a casa tre punti importanti per guadagnare terreno in classifica.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran (26′ st Parisi); Kean (37′ st Kouamé). In panchina: Terracciano, Martinelli, Valentini, Comuzzo, Moreno, Harder, Rubino, Sottil, Caprini. All.: Palladino (Citterio in panchina).

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli (37′ st Ekhator), De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby (21′ st Ekuban), Masini (37′ st Badelj), Frendrup; Cornet (1′ st Vitinha), Pinamonti, Miretti (21′ st Messias).in panchina: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Matturro, Zanoli, Kassa, Venturino. All.: Vieira.

Gol: 9′ Kean (F), 30′ Gudmundsson (F), 10′ st De Winter (G).

Arbitro: Collu.

Ammoniti: Beltran, Folorunsho, Comuzzo (F), De Winter (G).

Foto Ansa