Calcio Serie A – Le milanesi colpiscono tre pali e poi fanno pari

Milano (Milan – Inter 1-1) – Rispetto a circa un mese fa a Riad, quando Conceiçao aveva azzeccato i cambi, e girato la partita e Inzaghi no, questa volta l’allenatore nerazzurro ha trovato qualità e gambe dalla panchina, in particolare Bisseck e Zalewski. Il difensore tedesco ha colpito il primo dei tre legni e poi è stato l’autore del cross che l’ultimo arrivato di petto ha appoggiato per la conclusione vincente di De Vrij. Anche Zielinski è stato prezioso in regia al posto di un Calhanoglu non al meglio dopo la lunga assenza. Nel secondo tempo la squadra ha dato davvero tutto, creando tantissime occasioni, e se c’è qualcosa su cui avere un po’ di rammarico è la prima frazione, in cui l’Inter non è riuscita ad attaccare la profondità a dovere e nel finale ha concesso una ripartenza letale a Leao da cui è nato il gol di Reijnders. Lautaro e compagni sono andati in difficoltà solo negli ultimi 7-8 minuti, in cui hanno concesso occasioni al portoghese e allo stesso olandese. Poi nella ripresa si è praticamente giocato a una porta sola nell’ultima mezzora. Non è bastato per trovare i tre punti, ma morale e certezze costruiti sin qua non hanno subito contraccolpi.

Milan – Inter 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah (dal 78’ Terracciano), Bennacer (dal 46’ Jimenez); Pulisic (dal 86’ Chukwueze), Reijnders, Leao (dal 86’ Gabbia); Abraham (dal 78’ Camarda).in panchina: Sportiello, Torriani, Thiaw, Bartesaghi, Zeroli, Okafor, Jovic. All. Conceicao.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (dal 63’ Bisseck), de Vrij, Bastoni (dal 63’ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 63’ Zielinski), Mkhitaryan (dal 76’ Frattesi), Dimarco (dal 76’ Zalewski); Thuram, Lautaro.in panchina: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Acerbi, Asllani, Darmian, De Pieri, Taremi All. S. Inzaghi.

Gol: 45’ Reijnders, 93’ De Vrij.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Ammoniti: 53’ Bastoni, 61’ Dumfries.

Recuperi: 1+5.

Foto Sky Sport