Calcio Serie C – Dopo un primo tempo equilibrato prevale nettamente il Giana nel secondo tempo

Gorgonzola (Giana Erminio – Feralpisalò 3-1) – Tris casalingo per la Giana Erminio, vincente sulla Feralpisalò nella sfida valida per la venticinquesima giornata del Girone A di Serie C. I Padroni di casa avanti già al quinto minuto con Stuckler, nella ripresa però Brambilla, in apertura, ristabilisce la parità. Non basta perchè i locali, con De Maria prima e Marotta poi si aggiudicano la disputa tre a uno.

Giana Erminio – Feralpisalò 3-1.

Giana Erminio (3-4-2-1): Mangiapoco; Alborghetti, Scaringi, Previtali; Caferri, Nichetti, Marotta, Pala (10′ st De Maria); Pinto (42′ st Colombara), Lamesta (12′ pt Ballabio); Stückler. In panchina: Moro, Pirola, Piazza, Bassanini, Pirotta, Renda, Avinci, Buzzi. Allenatore: Chiappella.

Feralpisalò (3-5-2): Liverani; Balestrero, Pilati, Cabianca; Vesentini (22′ st Tomaselli), Hergheligiu (27′ st Verzeletti), Brambilla, Zennaro, Rizzo (27′ st Giudici); Crespi (22′ st Dubickas), Cavuoti. In panchina: Rinaldi, Lovato, Motti, Luciani, Boci, Di Molfetta. Allenatore: Diana.

Gol: 5′ pt Stuckler (G), 7′ st Brambilla (F), 21′ st De Maria (G), 36′ st Marotta (G).

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia.