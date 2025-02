Calcio Serie C – Per un rigore l’Entella deve accontentarsi del pari

Pescara (Pescara – Virtus Entella 1-1) – Pescara ed Entella si dividono la posta in gioco: all’Adriatico “Giovani Cornacchia”, infatti, finisce 1-1. Era un esame da non fallire per la squadra biancazzurra, che stasera affrontava la capolista. Ed era probabilmente l’ultima possibilità di ridurre le distanze dalla vetta e dalle posizioni di testa. Insomma, si giocava una gara difficile, certo, ma da non sbagliare assolutamente per continuare ad alimentare le speranze. Alla fine però il Delfino non è andato oltre un pareggio che di certo non risolleva la situazione. In occasione del match coi Liguri, Silvio Baldini – in tribuna per squalifica – ha dovuto fare a meno dell’infortunato Letizia e di Vergani febbricitante, oltre che del lungodegente Lonardi. Anche oggi è stato Mattia Baldini a guidare la squadra dalla panchina. Si parte subito male: è appena il 6’ quando l’arbitro assegna un rigore per gli ospiti a causa di un fallo di mano di Moruzzi. Dal dischetto va Guio, che non sbaglia: 0-1. Dopo vari tentativi, finalmente al 40? arriva il pareggio del Pescara con Dagasso: 1-1.

Pescara – Virtus Entella 1-1

Pescara (4-3-3): Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania, Squizzato, Dagasso; Merola, Cangiano, Tonin. In panchina: Saio, Profeta, Crialese, Lancini, Staver, Giannini, Kraja, De Marco, Meazzi (ex), Saccomanni, Bentivegna, Ferraris, Arena. All. Silvio Baldini (squalificato), in panchina Mattia Baldini.

Entella (3-5-2) – Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Di Mario; Di Noia, Karic, Franzoni; Guio, Castelli. In panchina: Siaulys, Paroni, Garattoni, Portanova, Motoc, Corbari, Casarotto, Fall, Lipani, Boccadamo, Santini, Ndrecka. All. Fabio Gallo.

Gol: 6’ pt Guio (rig.), 40′ pt Dagasso.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Recuperi: 1+3.

Foto: Prima Il Levante