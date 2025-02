Scontro tra due moto: un morto

Pozzolo Formigaro (AL) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, domenica 2 febbraio. La vittima è Luca Fossati, 20 anni di Novi Ligure. Era in sella alla sua moto quando si è scontrato con quella di un amico con cui stava percorrendo la strada che attraversa la zona industriale del paese. Pare che Fossati stesse tornando al punto di partenza a passo d’uomo e si sarebbe sfilato il casco proprio mentre il conducente di un altro mezzo perdeva il controllo e lo colpiva. L’urto ha sbalzato a terra entrambi i giovani. Sul posto un’ambulanza del 118 ma per il ferito non c’era più niente da fare in quanto morto sul colpo. Solo ferite per l’amico che è stato trasportato al San Giacomo di Novi in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del mortale incidente.