Sta per abbattersi sulla “Città di Gagliaudo” uno tsunami politico-amministrativo trasversale senza precedenti

Alessandria (Louis Cypher) – Giungono dal Tanaro ricorrenti voci di contrasti tra le molte correnti del PD, che neppure la proposta di rinominare l’eterno ragionier Mauro Bressan a capo di Amag, l’unica partecipata rimasta in vita (anche Aral del trattamento rifiuti sta collassando) sembra finire al capolinea. Contrasti tra acqua tutta pubblica o da apportare a Iren per via dell’amico padre padrone di Novi. Alessandria, una città sporca invischiata in una gara che dopo due anni dorme nel grigiore assoluto o si desta per decisioni che portano nuovamente a Novi, la città più sfigata della provincia. L’assessore alle partecipate, il discendente di Giacobbe Giorgio Laguzzi (nella foto), con deleghe anche ad Ambiente e filiera dei rifiuti, che è il vero Sindaco, è in procinto di emigrare alla segreteria provinciale ed essere sostituito da un consigliere esperto di lettere antiche e moderne.