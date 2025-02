Calcio Serie C – Una “zuccata” di Comi fa vincere la Pro Vercelli opposta al Novara rimasto in dieci

Vercelli (Pro Vercelli – Novara 1-0) – Il primo tempo scorre senza grandi emozioni, con la Pro più propositiva ma imprecisa negli ultimi metri, Il Novara, attento in fase difensiva riesce a contenere senza troppi affanni. Si decide tutto nei primi dieci minuti della ripresa; al 49′ Comi si libera dalla marcatura di Bertoncini e realizza di testa il gol vittoria. Il Novara, già in difficoltà, resta in dieci al 55′ per la doppia ammonizione di Basso, rendendo ancora più ardua la rimonta. Poco dopo un nuovo colpo di scena; Da Graca si infortuna ed è costretto a lasciare il campo, sostituito dal debuttante Asencio. Il triplice fischio assegna la vittoria alla Pro Vercelli che conquista tre punti pesanti.

Pro Vercelli – Novara 1-0

Pro Vercelli (3-5-2): Rizzo; Clemente, Anton (75′ Marchetti), De Marino; Pino (69′ Vigiani), Louati, Emmanuello, Iotti, Iezzi; Coppola (69′ Siafa), Comi. In panchina: Lancellotti, Cirillo, Sbraga, Ronchi, Rutigliano, La Rosa, Benacquista, Romairone, Sow, Carosso, Serpe. All. Banchini.

Novara (3-5-2): Minelli; Cannavaro (82′ Gearardini), Bertoncini, Lorenzini; Ghiringhelli (73′ Donadio), Calcagni, Ranieri (82′ Di Munno), Basso, Agyemang; Da Graca (56′ Asensio), Morosini. In panchina: Negri, Desjardins, Anzolin, Khailoti, Gagliardi, Maaressa, Valenti. All. Gattuso.

Gol: 49′ Comi.

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Foto: Pro Vercelli Oggi