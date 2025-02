La Cassazione annulla la condanna di Roberto Rosso ex assessore regionale di Forza Italia

Roma – In Cassazione, al processo che vedeva imputati l’ex assessore regionale di centrodestra Roberto Rosso, accusato – insieme a due presunti faccendieri che rispondono dello stesso reato in concorso – di voto di scambio politico mafioso in relazione alle elezioni regionali del 2019, è stata annullata con rinvio a un nuovo processo d’Appello la condanna a 4 anni e 4 mesi che era maturata a Torino in primo e secondo grado. In attesa delle motivazioni che saranno depositate entro 90 giorni si può immaginare – con il beneficio della prudenza – che essendo state annullate (sempre con rinvio) tutte e tre le posizioni che coinvolgevano Rosso e i suoi presunti complici, la Cassazione abbia immaginato un vizio di motivazione a proposito della consapevolezza di Rosso che i due signori che pagò in cambio di appoggio elettorale, fossero dei mafiosi. L’inchiesta su Rosso aveva messo nel mirino la ‘Ndrina Bonavota radicata a Carmagnola e nella cintura sud di Torino con proiezioni anche a Moncalieri. Rosso era stato arrestato all’alba del 20 dicembre 2019 dagli investigatori del Gico della guardia di Finanza. Ora dovrà tornare in corte d’ Appello per un nuovo processo.