Ovada (AL) – È stata ritrovata dai Carabinieri Carla Maria Mari, la donna di 67 anni scomparsa il 29 gennaio https://www.alessandriaoggi.info/sito/2025/02/03/scomparsa-da-ovada-giovedi-30-gennaio/. Dopo un messaggio inviato al figlio sul telefonino, aveva fatto perdere le tracce, spegnendo il cellulare. Era in un bar di Ovada e gli Uomini cella Benemerita l’hanno portata in ospedale per accertamenti. Ora sta bene ed è tornata a casa.