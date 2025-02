Autobus contro ambulanza che trasporta tre malati: gli unici feriti dell’incidente

San Michele (AL) – È di tre feriti non gravi il bilancio di un insolito incidente stradale che si è verificato stamane poco prima della dieci e mezza, e che ha visto un’ambulanza scontrarsi per cause in corso di accertamento con un autobus di linea nel sobborgo di San Michele, sulla rotonda che dalla tangenziale conduce verso il casello di Alessandria Ovest. I feriti erano a bordo dell’ambulanza: si tratta di due uomini di 67 e 63 anni e una donna di 29. Sono stati caricati su un’altra ambulanza e ricoverati in codice giallo.