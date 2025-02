Non si ferma all’alt della Polizia, finisce con lo scooter contro un marciapiede, gli trovano la bamba addosso ed è arrestato

Milano – Ieri pomeriggio verso le tre, in zona Piazzale Maciachini, Agenti della Volante Comasina Bis della polizia hanno incrociato uno scooter guidato da un giovane che andava contromano lungo Via Bernardino De Conti. Hnno cercato di fermarlo, ma lo scooterista, che poi si scoprirà essere un ragazzo italiano di 29 anni con precedenti, ha accelerato ed è scappato con il suo Honda Sh. La fuga s’è conclusa con un piccolo incidente sul marciapiede di Via Enrico Annibale Butti, dove il ragazzo ha provato a infilarsi per seminare i poliziotti dopo aver bruciato un semaforo rosso all’incrocio tra Piazzale Carlo Maciachini e Viale Jenner. Il ventinovenne, residente in Via Palmieri, ha detto inizialmente di essere scappato perché provvisto soltanto del foglio rosa: si sarebbe spaventato, solo che gli agenti, duramte una perquisizione personale, gli hanno trovato in tasca 18 grammi di cocaina e 225 euro in contanti. Il giovane, che ha rifiutato il trasporto in ospedale, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio.