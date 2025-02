Operaio morto in un cantiere del porto

Genova – Un operaio di 36 anni, Lorenzo Bertanelli di Sarzana (nella foto a lato tratta da Primocanale) , è stato travolto da un’elica della nave sotto la chiglia della quale stava lavorando per manutenzione, che l’ha travolto e ucciso mentre era al lavoro al Bacino 2 di Ente Bacini, in un cantiere della società Amico a Molo Giano. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’operaio stava lavorando per una ditta specializzata in carpenteria. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, si è recato il pubblico ministero di turno Stefano Pippo insieme agli ispettori della Asl3.