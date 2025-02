Pallacanestro Champions League – La Bertram Derthona perde con dignità

Atene (Aek Atene – Bertram Tortona 93-86) – La Bertram Tortona è costretta a tornare a casa senza i due punti dalla seconda trasferta consecutiva in questa apertura della Top 16 di Champions League. Dopo una partita in equilibrio, come quella di una settimana fa a Wurzburg, la formazione bianconera è sconfitta per 93 -86 nella seconda giornata della competizione, non riuscendo a far cadere l’imbattibilità casalinga stagionale nella coppa europea. Nel catino bollente della SUNEL Arena e nella giornata della notizia di Arturs Strautins fuori per infortunio per il resto della stagione, è un Derthona di livello quello che gioca alla pari in casa della terza forza del campionato greco, arrivando a trovarsi in perfetta parità a quota 84 all’ingresso nei due minuti conclusivi della sfida. Nel finale, punto a punto, gli ellenici la spuntano con quelli che sono stati una costante della loro prova, i punti dentro l’area (48 a fine gara), i tanti e precisi viaggi dalla lunetta (22/24) e l’ennesima giocata del play PrentissHubb, l’ex Trento arrivato a quota 30 punti personali con la tripla che ha chiuso i giochi a 17” dalla fine per il +7 conclusivo.

Aek Atene – Bertram Tortona 93-86 (27-20/42-44/65-63)

Aek Atene: Gray 17, Skordilis, Hubb 30, Flionis, Bryce 6, Kuzminskas 15, Netzipoglou 4, Obiesie, Kouzloglou 2,Golden 10, Hale 9. Coach: Sakota.

Bertram Tortona: Zerini, Vital 12, Kuhse 9, Gorham 12, Candi 9, Denegri 2, Baldasso 6, Kamagate 14, Biligha 4, Severini, Josovic, Weems 18. Coach: De Raffaele.

Foto: Derthona Basket