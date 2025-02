Si ribalta camion in autostrada, morto il camionista

Serravalle Scrivia (AL) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio poco dopo le due e mezza lungo l’autostrada A7 in direzione Genova dove, per cause in corso di accertamento, s’è ribaltato un camion. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo alla guida, un cittadino del Ghana di 30 anni. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Fortunatamente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.