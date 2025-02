A Fruit Logistica Berlino il cibo d’eccellenza del Piemonte

Berlino – Chiude domani Fruit Logistica di Berlino, una delle fiere di settore più importanti al mondo per il comparto della frutta fresca. Il Piemonte ha presentato le sue eccellenze enogastronomiche mentre a inaugurare lo Spazio Piemonte sono stati il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni, il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, la presidente dell’Ente Nazionale Risi Natalia Bobba e il presidente di Aop Piemonte Domenico Sacchetto. Durante l’evento inaugurale, dal titolo Risò, il festival internazionale del riso e le eccellenze enogastronomiche del Piemonte a Berlino, gli ospiti hanno potuto degustare specialità come il risotto al Raschera dop e Mela rossa di Cuneo igp accompagnati dalle bollicine di Alta Langa docg, che presto sarà proclamato Vino piemontese dell’Anno. Coordinato da Aop Piemonte, l’associazione delle filiere agroalimentari presenta Piemonte Asprofrut, Op Join Fruit, Op Ortofruit Italia, Op Lagnasco Group, Op Jolly Fruit, Cooperativa Ribotta Group, Coop Ag. BioMonviso, Vm Marketing, Sepo Spa, Biofruit Service, le aziende agricole Castellino F.lli e Cascina Palazzo, Sono inoltre rappresentate le associazioni commerciali Nocciola Piemonte Igp, Mela Rossa Cuneo Igp e Castagna Cuneo. Lo stand collettivo ha messo in mostra prodotti di qualità a certificazione d’origine, quali Mela rossa Cuneo igp, Nocciola Piemonte igp e Castagna Cuneo igp, e la grande varietà della produzione frutticola comprendente principalmente kiwi, albicocca, pera, nettarina, pesca e susina per un totale di quasi 6.000 aziende produttrici. Il fatturato del comparto è stimato in 350/400 milioni di euro. Il Paese dove il Piemonte esporta di più in Europa è la Germania, nel mondo il Brasile, ma mele, kiwi e susine sono richieste in tutto il mondo, comprese Arabia Saudita, Emirati Arabi ed Egitto.

La partecipazione del Piemonte alle fiere internazionali di riferimento per il settore agroalimentare e la promozione dei prodotti durante eventi enogastronomici sono strumenti strategici del programma di Sviluppo rurale 2023-2027.

Con un valore di 1.716 milioni di euro nel 2022, generato da 84 filiere regionali del settore agroalimentare, il Piemonte si colloca al quarto posto in Italia. Il commercio di prodotti a marchio dop ha registrato un incremento del fatturato del 9,3% nel 2022 rispetto all’anno precedente. Il settore vinicolo ha raggiunto nel 2022 un valore di produzione di 1.362 milioni di euro, generato da 60 filiere certificate, con un aumento del 10,2% rispetto al 2021. In questo settore, il Piemonte si posiziona al secondo posto nel ranking nazionale per valore economico generato.