Calcio Coppa Italia – Il Milan batte la Roma e va in semifinale

Milano (Milan-Roma 3-1) – Milan è la seconda semifinalista della Coppa Italia 2024-2025. A San Siro i Rossoneri hanno battuto 3-1 la Roma e ora attendono la vincente di Inter-Lazio in programma il 25 febbraio. Grande protagonista della sfida l’ex Tammy Abraham, autore di una doppietta: al 16′ l’attaccante inglese sblocca il match con un bel colpo di testa, poi raddoppia al 42′ non sbagliando a tu per tu con Svilar. Per i giallorossi un colpo di testa di Pisilli (36′) fermato dalla traversa e due belle parate di Maignan su Dybala. La ripresa si apre con la zuccata di Walker che bacia la parte superiore della traversa (49′), poi Dovbyk tutto solo sul secondo palo accorcia le distanze (54′). Al 58′ l’esordio in rossonero di Gimenez e Joao Felix: i due ultimi arrivati sono già decisivi, con l’assist del messicano per il cucchiaio del portoghese per il tris (71′).

Milan-Roma 3-1

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Walker , Tomori , Pavlovic , Theo Hernandez ; Musah (45′ st Sottil ), Fofana ; Jimenez (25′ st Leao), Reijnders 6, Pulisic (14′ st Joao Felix ); Abraham (14′ st Gimenez ). In panchina: Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda. All.: Sergio Conceiçao.

Roma (3-5-2): Svilar ; Celik (1′ st Rensch ), Hummels(34′ st Nelsson ), Ndicka ; Saelemaekers (35′ st El Shaarawy s, Koné , Paredes (1′ st Pellegrini ), Pisilli , Angelino ; Dybala , Shomurodov (1′ st Dovbyk ). In panchina: De Marzi, Gollini, Cristante, Abdulhamid, Soulé, Gourna Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Sangare. All.: Ranieri.

Gol: 16’e 42′ Abraham; St 9′ Dovbyk, 26′ Joao Felix.

Arbitro: Piccinini.

Ammoniti: Koné (R).