Cane poliziotto smaschera spacciatore

Imperia – Gli Agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato uno spacciatore di 25 anni. iI fatti risalgono a venerdì 31 gennaio quando, durante un servizio, hanno notato l’uomo in atteggiamento sospetto. Nel controllarlo avvertivano un forte odore di hashish provenire dall’abitacolo dell’autoveicolo sul quale viaggiava e, visto il fare agitato del ragazzo, decidevano di procedere nei suoi confronti a perquisizione personale. Sulla sua persona trovavano 850 euro in contanti, pertanto gli agenti estendeva la perquisizione all’abitazione. Grazie all’intervento di personale dell’Unità Cinofila dell’Upgsp di Genova, in casa del ragazzo sono stati trovati panetti di hashish e di marijuana, grazie al fiuto infallibile del cane poliziotto Leone. Inoltre nell’abitazione sono stati sequestrati 1.230 euro in contanti, due bilancini di precisione, due coltelli per il taglio dello stupefacente, nonché diverse etichette volte alla pubblicizzazione del “pregiato” hashish messo in commercio. L’uono è stato associato al Carcere di Sanremo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza che ieri ne ha convalidato l’arresto ai domiciliari, disponendo l’obbligo di dimora presso il Comune di residenze e di permanenza in casa durante le ore notturne.