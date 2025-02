Finisce dentro un silos del riso, salvato dai pompieri

Pavia – Ieri mattina poco prima delle otto e mezza alla Riso Scotti di Pavia un operaio di 31 anni è rimasto intrappolato a 20 metri di profondità dentro un silos. L’allarme è stato immediato come l’intervento dei soccorsi. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno utilizzato le tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), specifiche per interventi in ambienti complessi e di difficile accesso. Dopo un’operazione delicata, l’operaio è stato estratto e affidato alle cure del personale del 118. Non c’è stato bisogno del ricovero perché era per fortuna in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro e la Polizia Locale per verificare le dinamiche dell’accaduto e accertare il rispetto delle norme di sicurezza.

Foto: Prima Pavia